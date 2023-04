Imprese: Lufthansa, rischio sciopero dei piloti durante le vacanze estive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi è il rischio che i piloti del gruppo Lufthansa scioperino durante le vacanze estive. Sono, infatti, falliti i negoziati in corso da mesi tra la dirigenza del gruppo che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca e i piloti del sindacato Cockpit (Vc). Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, mediante colloqui confidenziali le parti hanno cercato di risolvere “tutti o almeno la maggior parte” dei diversi conflitti in cui da tempo sono divise. La rottura si è consumata sugli aumenti salariali richiesti dalla Vc e respinti dall'azienda. Ora, il sindacato potrebbe indire uno sciopero dei piloti. In base all'ultimo contratto collettivo, le astensioni dal lavoro sono escluse fino a giugno. (Geb)