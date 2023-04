© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Imprese: il gruppo Sace comunica i risultati del 2022. Copertura e servizio d'insieme. Lancio intorno alle 12:30.- Sport: presentazione del rinnovo della partnership tra Figc e Tim. Presenti, tra gli altri, l'Ad di Tim, Pietro Labiola, e il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Copertura e servizio d'insieme. Lancio intorno alle 15.- Milano: presentazione dello studio Deloitte per Confindustria Nautica Milano sullo stato dell'arte del mercato globale della nautica da diporto. Copertura e servizio d'insieme. Lancio intorno alle 15.- Roma: Amministrative, ieri le primarie del centrosinistra a Latina, si delineano le sfide nelle principali città del Lazio al voto a maggio. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 16:30.- Fvg 2023: alle 15 la chiusura dei seggi per l’elezione del nuovo presidente del Friuli Venezia Giulia tra l’uscente Fedriga, sostenuto dal centrodestra, Moretuzzo candidato del Pd e M5s, Maran del Terzo Polo e Tripoli. Copertura e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 18.- Napoli: oggi la riapertura del Teatro San Carlo dopo i lavori di restauro. Intervengono il sindaco Gaetano Manfredi e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Copertura dell’evento e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 17:30.- Vinitaly: la seconda giornata della 55a edizione della manifestazione dedicata al mondo del vino. Oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni visita gli stand della fiera con i ministri Urso, Lollobrigida, Schillaci, Santanchè. Copertura dell’evento e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 18:30.- Balcani: alla Farnesina la riunione sul processo di integrazione Ue della regione, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il commissario all'Allargamento Oliver Vahrelyi e il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billstroem. Copertura dell'evento e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 18.- Bulgaria: dalle elezioni parlamentari emerge uno scenario ancora frammentato e il rischio di una perdurante instabilità politica. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 18.- Montenegro: si conclude l'era del presidente Milo Djukanovic. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 14.- Finlandia: la vittoria della Coalizione nazionale pone fine alla guida socialdemocratica di Sanna Marin. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 13.- Russia: l'arresto di Darja Trepova e gli sviluppi dell'attentato a San Pietroburgo. Copertura e servizio d'insieme. Lancio intorno alle ore 18.- Ue: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avrà un pranzo di lavoro con il presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo, un'occasione per concordare le posizioni in vista del viaggio in Cina. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Tunisia: le voci sullo stato di salute del presidente della Repubblica, Kaies Saied, alimenta l'incertezza nel Paese arabo più vicino alle coste dell'Italia. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Perù: Pedro Castillo, destituito da presidente e arrestato il 7 dicembre scorso, si difende dalle accuse di corruzione e "insurrezione". Intervista con l'avvocato Guido Croxatto. Lancio alle ore 16. (Rin)