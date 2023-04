© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Penisola coreana: Usa, Corea del Sud e Giappone iniziano nuova esercitazione navale - Le marine militari di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno intrapreso oggi una nuova esercitazione navale congiunta, cui prende parte anche il gruppo da battaglia della portaerei statunitense a propulsione nucleare Uss Nimitz. Lo ha reso noto il ministero della Difesa sudcoreano, che ha descritto la manovra come l'ennesima misura di deterrenza nei confronti delle minacce provenienti dalla Corea del Nord. L'esercitazione trilaterale si protrarrà per due giorni nelle acque al largo dell'isola di Jeju, e simulerà operazioni di lotta antisommergibile e soccorso in mare. La manovra navale segue una serie di nuove provocazioni da parte della Corea del Nord, inclusa la presentazione della nuova testata nucleare tattica Hwasan-31 e il collaudo di un "drone sottomarino d'attacco nucleare". (segue) (Res)