- Giappone-Cina: navi cinesi si trattengono in acque territoriali giapponesi per 80 ore - Tre navi della Guardia costiera cinese si sono trattenute in acque territoriali del Giappone nei pressi dell'atollo conteso delle Senkaku (Diaoyu in cinese), nel Mar Cinese Orientale, per ben 80 ore e 36 minuti, prima di abbandonare l'area nella serata di ieri. Lo ha comunicato la Guardia costiera del Giappone, evidenziando che si tratta di un record di permanenza senza precedenti dall'intensificazione delle tensioni territoriali tra i due Paesi nel 2012, quando l'atollo è stato nazionalizzato dal Giappone. Secondo quanto riferito dalle autorità giapponesi, quattro imbarcazioni cinesi erano entrate inizialmente nelle acque territoriali del Giappone a partire dal primo pomeriggio di giovedì 30 marzo; una delle navi è tornata nella zona contigua sabato, mentre le altre hanno ignorato gli avvertimenti delle autorità giapponesi e avrebbero anche inseguito due pescherecci giapponesi, prima di invertire la rotta alle 7.45 di ieri (ora locale). Secondo la Guardia costiera, una delle tre imbarcazioni cinesi era armata con un cannone automatico. L'incidente del fine settimana porta a 67 i giorni consecutivi di avvistamenti di navi cinesi nell'area contesa. (segue) (Res)