© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: ministro Esteri Hayashi a Bruxelles da oggi al 6 aprile, in agenda impegni con G7, Ue e Nato - Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, sarà in visita ufficiale a Bruxelles, in Belgio, da oggi al 6 aprile. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri giapponese. Il 4 aprile Hayashi parteciperà da remoto alla riunione dei ministri del Commercio del G7, Gruppo di cui il Giappone è presidente di turno. Nella stessa giornata si riunirà il Comitato congiunto Giappone-Unione europea sull’Accordo di partenariato economico (Epa). Il 5 aprile Hayashi parteciperà, insieme ad altri partner, alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato, nel contesto del rafforzamento della cooperazione tra il Giappone e l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord. (segue) (Res)