Sociale: McDonald's dona 1.565 pasti caldi a strutture caritative di Roma e provincia

- La terza edizione di "Sempre aperti a donare" arriva a Roma e provincia, dove McDonald's e Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald donano oltre 1.565 pasti caldi a settimana ad alcune strutture caritative del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà. I 24 diversi ristoranti McDonald's di Roma città e provincia aderenti all'iniziativa sono coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alle associazioni e strutture benefiche di riferimento. Le donazioni di Roma e provincia, dove McDonald's conta 73 ristoranti, fanno parte di "Sempre aperti a donare", l'attività proposta anche quest'anno da McDonald's con Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald, in collaborazione con Banco alimentare, comunità di Sant'Egidio e altri enti caritativi presenti sul territorio. (segue) (Com)