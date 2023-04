I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vinitaly: Meloni, vino pezzo fondamentale nostra identità, governo non poteva mancare - Il vino “è un pezzo fondamentale della nostra identità e della nostra cultura e questo governo è particolarmente interessato alla valorizzazione della nostra cultura e delle nostre eccellenze”, per cui la nostra presenza “non poteva mancare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del Vinitaly a Verona. “Il vino – ha proseguito Meloni – è stato cantato nella letteratura, nella poesia, ci sono una storia, una geografia e una filosofia del vino”. (segue) (Rin)