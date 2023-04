I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Vinitaly: Urso, provvedimento per tutela Made in Italy in Cdm entro fine mese - Entro fine mese “presenteremo in Consiglio dei ministri, come collegato alla manovra, un provvedimento che tutela e valorizza il Made in Italy, una sorta di legge quadro con 23 capitoli”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al Vinitaly a Verona. Questo provvedimento, ha spiegato il ministro, interverrà sostanzialmente su tre punti: competenze e formazione, “per trasformare anche culturalmente l’approccio alle competenze che servono per il Made in Italy”; risorse finanziarie, “per consentire alle imprese di crescere e diventare sostenibili”, e, in ultimo, “un contrasto migliore e più efficace alla contraffazione e alla concorrenza sleale”. (segue) (Rin)