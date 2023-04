I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decreto Flussi: Lollobrigida, coloro che accedono in Italia non sono persone di serie B - "Io penso che ci sia un atteggiamento un po' strano in cui si pensa che chi viene da fuori, quelli che accedono in Italia come decreto Flussi, siano persone di serie B, evidentemente. Perché se i lavori che vengono a fare non sono lavori degni per chi prende il reddito di cittadinanza, è come se dovessimo importare schiavi. Io rifiuto un concetto così incivile". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ad "Agorà", su Rai3. (segue) (Rin)