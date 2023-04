I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Sace, nel 2022 sostegno supera i 54 miliardi, al fianco di 37 mila aziende - Nel corso del 2022 il Gruppo Sace ha sostenuto esportazioni, garantito finanziamenti e supportato liquidità e investimenti green complessivamente per 54,3 miliardi di euro (+46 per cento rispetto al 2021) per un totale di più di 26 mila progetti, al fianco di oltre 37 mila imprese (la quasi totalità di dimensioni piccole e medie), sia con soluzioni assicurativo-finanziarie sia con servizi di accompagnamento di formazione e business promotion. Lo rende noto Sace, che presenta oggi i risultati del 2022, dopo che il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 30 marzo, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio, bilancio consolidato e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022. Per quanto riguarda il sostegno all’export e all’internazionalizzazione - operatività che Sace porta avanti da quarantacinque anni e che comprende anche le attività gestite dalle società del Gruppo, Sace Bt e Sace Fct - i contratti assicurati e le transazioni garantite hanno raggiunto i 22,3 miliardi di euro nel 2022. Per quanto riguarda il sostegno al mercato domestico è proseguito l’impegno con le linee operative attivate a sostegno della liquidità delle imprese (Garanzia Italia e Garanzia SupportItalia) e dell’attuazione del Green New Deal in Italia (Garanzie Green). (Rin)