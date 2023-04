Roma: Cciaa, aperte tutte le chiamate per la Maker faire 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Tutte le call di Maker Faire Rome 2023 sono aperte. La kermesse, promossa e organizzata dalla Camera di commercio di Roma, si terrà dal 20 al 22 ottobre alla Fiera di Roma e affronterà tutte le componenti chiave dell'innovazione: dalla manifattura digitale all'Internet of things, dalla robotica all'intelligenza artificiale, dall'economia circolare all'agritech, dal digital manufactoring agli e-sports passando per i big data e l'aerospazio, fino alle ultime scoperte del metaverso e della realtà aumentata. Lo comunica, in una nota, la Camera di commercio di Roma. Inoltre – prosegue la nota - non mancheranno le sezioni dedicate di Maker Art e Maker Music – molto apprezzate dal grande pubblico - che esploreranno l'intersezione tra arti, musica, scienza e tecnologia. Sezioni che rappresentano l'opportunità per i visitatori di scoprire come la tecnologia può supportare e stimolare la creatività.La call for makers – spiega la nota - è rivolta a maker, team, micro, piccole e medie imprese, startup e creativi di tutto il mondo. Partecipando alla Call for Makers si avrà la possibilità di sottoporre la propria idea ai curatori e i selezionati potranno usufruire, gratuitamente, di uno spazio – fisico o digitale – per esporre il proprio progetto innovativo, essere protagonisti di un talk o esibirsi in pubblico durante Maker Faire Rome 2023. (segue) (Com)