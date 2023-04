Roma: Cciaa, aperte tutte le chiamate per la Maker faire 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Call for Universities and Research Institutes. Da sempre Maker Faire Rome - afferma la nota - accende i riflettori sulle eccellenze in campo tecnologico e innovativo, dando risalto ai progetti delle Università statali e degli Istituti di Ricerca pubblici. E anche quest'anno Mfr vuole raccontare il lavoro degli atenei e dei centri di ricerca facendo, attraverso questa call, una selezione delle migliori idee che verranno illustrate in uno spazio fisico all'interno di Mfr2023 (l'area nuda, il cui allestimento è a carico dell'espositore, sarà fornita gratuitamente mentre lo stand preallestito da 8 metri quadrati ha un costo di 400 euro). La "Call for Big Bang Projects" - spiega la nota - è l'opportunità rivolta a tutti, maker, artisti, visionari per costruire la nuova edizione non solo nei contenuti, ma anche nelle sue attrazioni più importanti. In particolare, si apriranno le candidature per progetti di grandi dimensioni, quelli con elevata interattività e coinvolgimento del pubblico, allestimenti/attrazioni di forte impatto visivo adatte a caratterizzare gli spazi della manifestazione (padiglioni, per-corsi esterni, ingressi ed aree di accesso ecc.), aree per attività interattive (piste, voliere, palchi, laboratori ecc.), mostre e approfondimenti tematici. La scadenza di questa call è il 21 aprile 2023. (segue) (Com)