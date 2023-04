Roma: Cciaa, aperte tutte le chiamate per la Maker faire 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Maker Faire Rome è una fiera inclusiva, dove la tecnologia è alla portata di tutti, non solo per gli addetti ai lavori”, spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma. “Questo spirito – aggiunge - ci ha accompagnato fin dalla prima edizione e lo abbiamo mantenuto, intatto, negli anni. L'apertura delle call è sempre una fase emozionante e importante: aspettiamo centinaia di idee e progetti che possano cambiare in meglio la nostra vita e contribuire alla trasformazione digitale e sostenibile in atto", conclude Tagliavanti. "L'anno scorso abbiamo tagliato il traguardo dei 10 anni”, - afferma Luciano Mocci, presidente di Innova Camera, azienda speciale della Cciaa Roma. “Dieci edizioni di Maker Faire Rome - aggiunge - che hanno messo in contatto persone, pensieri, opinioni, saperi, competenze da ogni parte del globo, creando legami sempre più forti e indissolubili grazie a una lingua universale: quella dell'innovazione. L'edizione 2023 raccoglierà tutto questo che fino ad oggi è stato costruito", conclude Mocci. (Com)