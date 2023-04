© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’udienza in Corte d’appello sul caso camici che coinvolge anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, prosciolto lo scorso 13 maggio, è stata rinviata al 5 maggio. La contestazione dei magistrati riguarda nello specifico il contratto tra la Regione e la società Dama, stipulato come un accordo tra privati e non con la pubblica amministrazione. (Rem)