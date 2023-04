Slovenia-Nord Macedonia: premier Kovacevski in visita, incontri con Golob e Pirc Musar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro macedone Dimitar Kovacevski è in visita ufficiale oggi in Slovenia dove incontra l'omologo di Lubiana Robert Golob, la ministra degli Esteri Tanja Fajon e la presidente del Paese, Natasa Pirc Musar. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mia". Fulcro dei colloqui sarà la cooperazione bilaterale tra i due Paesi, l'integrazione europea della Macedonia del Nord, le attuali questioni regionali e internazionali tra cui la guerra in Ucraina e l'alleanza e l'unità intorno a questo problema. Kovacevski e Golob firmeranno anche una dichiarazione congiunta sulla cooperazione rafforzata tra i due Paesi, che viene valutata come un'altra chiara conferma della lunga e forte amicizia tra la Macedonia del Nord e la Slovenia, secondo quanto riporta l'agenzia. (Seb)