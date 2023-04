Germania: profugo siriano eletto sindaco di Ostelsheim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un profugo siriano, Ryyan Alshebl, è stato eletto sindaco di Ostelsheim, comune di 2.500 abitanti nel Baden-Wuerttemberg, con il 55,41 per cento dei voti. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, Alshlebl ha 29 anni ed è membro dei Verdi, ma si è candidato come indipendente. Originario di As Suwaida nel sud della Siria, il sindaco di Ostelsheim lasciò il proprio Paese a causa della guerra civile nel 2015, durante la crisi dei rifugiati, ottenendo asilo in Germania. (Geb)