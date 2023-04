Russia: Cremlino, Ucraina potrebbe essere responsabile per esplosione a San Pietroburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina potrebbe essere responsabile dell'omicidio del corrispondente militare russo Vladlen Tatarskij nell'esplosione in un locale a San Pietroburgo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, parlando ad una conferenza stampa. "La Russia sta affrontando il regime di Kiev, un regime che sostiene gli attacchi terroristici (...) ed è dietro l'attacco terroristico a San Pietroburgo, un regime che è stato dietro gli omicidi di persone per molti anni dal 2014, motivo per cui l'operazione militare speciale è in corso", ha osservato Peskov. Il portavoce ha aggiunto che il presidente russo Vladimir Putin è stato immediatamente informato dell'incidente. "L'indagine è in una fase attiva, e vediamo passi abbastanza attivi nella detenzione dei sospettati. Dovremmo essere pazienti e aspettare le dichiarazioni dei nostri servizi speciali che lavorano sul caso", ha detto ancora Peskov, aggiungendo che il Cremlino esprime le condoglianze ai parenti e agli amici di Tatarskij e augura una pronta guarigione a tutti i feriti. (Rum)