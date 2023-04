Giordania-Italia: da oggi il visto elettronico è disponibile online o tramite app

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È già in vigore la possibilità di ottenere il visto online per la Giordania, una novità che facilita enormemente l'ingresso dei visitatori nel Paese. L'ambasciata del Regno hashemita di Giordania a Roma informa che, al fine di semplificare e snellire il processo di rilascio dei visti d'ingresso nel Regno, il ministero dell'Interno ha adottato nuove norme che disciplinano il rilascio dei visti d'ingresso per i viaggiatori stranieri che intendono entrare nel Paese dal 19 marzo 2023. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, i visti non saranno più rilasciati attraverso le ambasciate accreditate (a eccezione dei visti diplomatici, i visti di cortesia e i visti gratuiti), ma saranno invece rilasciati e pagati elettronicamente attraverso il sito ufficiale del ministero dell'Interno di Amman. I regolamenti adottati stabiliscono che i cittadini italiani che desiderano ottenere un visto di ingresso nel Regno prima della partenza devono richiedere un visto elettronico utilizzando il seguente link: https://eservices.moi.gov.jo o tramite l'applicazione del ministero dell'Interno (App) Moi-Ministry of Interior of Jordan. I viaggiatori possono quindi ottenere una conferma stampabile del visto e hanno la possibilità di eseguire il pagamento delle tasse per il visto elettronicamente. I cittadini italiani, tuttavia, mantengono anche la possibilità di ottenere il visto d'ingresso all'arrivo in Giordania. Inoltre, l'ambasciata informa che i visti di cortesia/visti gratis (per le persone che ne hanno diritto) possono essere ottenuti solo attraverso l'ambasciata Giordana accreditata presentando una domanda di visto prendendo contatto l'ambasciata a Roma via email.(Com)