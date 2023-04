Agroalimentare: Meloni, ragioniamo su liceo del Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non c’è niente di più profondamente legato alla nostra cultura di ciò che si studia, per esempio, in un istituto agrario”, ed è per questo che “ragioniamo anche su un liceo del Made in italy”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Vinitaly a Verona. “In un mondo in cui ti è stato detto che se avessi scelto il liceo avresti avuto un grandi sbocchi nella tua vita, mentre se avessi scelto un istituto tecnico avresti avuto meno opportunità, dimentichiamo che in questi istituti, come l'agrario, c'è una capacità di sbocco nel mondo del lavoro più alto di quelli che danno altri percorsi di formazione”, ha aggiunto Meloni. (Rev)