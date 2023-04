Pd: Misiani, noi prontissimi a collaborare purché governo chiarisca sue idee che ha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi siamo prontissimi a collaborare purché il governo chiarisca che idee ha. Lo ha dichiarato il senatore del Partito Democratico, Antonio Misiani, ad “Agorà”, su Rai Tre. "Metta le carte in tavola e ci dica: questo progetto può andare a termine, questo lo vogliamo rivedere e sostituire con quest'altro progetto, questa procedura va rivista perché non funziona. Perché questo è il lavoro che bisogna fare", ha aggiunto. Su come il Partito democratico intende rispondere alle parole di Conte, Misiani ha chiarito: “Noi non è che dobbiamo dare una risposta al Movimento 5 stelle. Noi siamo una forza di opposizione che, lo ripeto, ha a cuore gli interessi e il destino del nostro Paese”. “Il Pnrr è fondamentale da questo punto di vista e – ha concluso Misiani – siccome noi ci teniamo tantissimo perché quei 200 miliardi di euro li abbiamo portati a casa noi, siamo i primi interessati che quei soldi vengano spesi e quelle riforme vengano fatte”. (Rin)