India: matrimoni omosessuali, organizzazione islamica Juh si oppone a riconoscimento

- L’organizzazione islamica Jamiat Ulama-i-Hind (Juh, Consiglio dei teologi musulmani indiani) ha presentato un’istanza alla Corte suprema dell’India contro il riconoscimento giuridico dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, a firma del suo presidente ed ex parlamentare Mahmood Madani. Nella petizione si sostiene che il matrimonio non è l’unione tra “due persone qualsiasi”, che questo concetto è condiviso da diverse religioni e che il riconoscimento avrebbe conseguenze anche per altri diritti, tra cui l’eredità. Recentemente anche l’Organizzazione volontaria nazionale (Rss, Rashtriya Swayamsevak Sangh), nazionalista indù, si è pronunciata in termini analoghi: il suo segretario generale, Dattatreya Hosabale, ha argomentato che da migliaia di anni per gli induisti il matrimonio è un sacramento e non riguarda i diritti individuali ma “la famiglia e il bene sociale”. Anche il governo, chiamato a esprimere la sua posizione dalla Corte, ha espresso la sua contrarietà. (segue) (Inn)