Iran: il ministero dell'Istruzione annuncia nuove regole su hijab e castità

- Il ministero dell'Istruzione dell’Iran ha rilasciato una dichiarazione riguardante l'hijab e la castità in cui si afferma l'importanza della famiglia e del sistema educativo nella società della Repubblica islamica. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Fars”, vicina ai Guardiani della rivoluzione islamica. “L'obiettivo supremo di educare un essere umano civile, impegnato e premuroso si potrà realizzare solo attraverso l'azione congiunta di famiglia e scuola”, riferisce il dicastero in una nota. Nella dichiarazione, si afferma che gli studenti “sono influenzati da persone popolari ed è necessario creare nuovi modelli di riferimento per i giovani”. Tra i temi principali delle nuove politiche educative, delle strategie e delle misure riguardanti l'hijab e la castità, spicca quello della “cultura islamica e sociale e delle credenze dell'Islam e dell'Iran”. Gli “educatori dovranno anche spiegare il tema della castità e dell'hijab attraverso i libri di testo, l'arte e la cultura, e il rispetto di un abbigliamento islamico appropriato nei luoghi pubblici di istruzione”. Un altro obiettivo delle nuove politiche educative è quello di spiegare agli studenti i "programmi distruttivi dell'Occidente" e introdurre "cospirazioni, contesti, metodi e canali di influenza della cultura occidentale attraverso le scuole". (segue) (Irt)