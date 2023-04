Iran: il ministero dell'Istruzione annuncia nuove regole su hijab e castità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso primo aprile, capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Mohseni Ejei, aveva dichiarato che le donne che si mostreranno in pubblico in Iran senza velo verranno identificate e arrestate e tutti coloro che saranno coinvolti in azioni “anomale” simili verranno perseguiti “senza alcuna tolleranza”. In precedenza, il ministero dell’Interno iraniano aveva pubblicato una nota ufficiale in cui afferma che l'hijab obbligatorio per le donne è "uno dei fondamenti della civiltà della nazione iraniana" e "uno dei principi pratici della Repubblica islamica". Motivo per cui, "non c'è stato e non ci sarà alcun ritiro o tolleranza nei principi e nelle regole religiose e nei valori tradizionali". Anche per il capo della magistratura, togliere l’hijab significa essere “nemico” del sistema e dei suoi valori, oltre a costituire una violazione della “decenza pubblica” e dei principi della legge islamica, la Sharia. Alla luce di ciò, ha chiarito Ejei, le forze dell'ordine sono "obbligate a deferire alle autorità giudiziarie reati evidenti e qualsiasi tipo di anomalia contraria alla legge religiosa che si verifica in pubblico". (segue) (Irt)