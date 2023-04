Roma: Sce, presenti a manifestazione in via Rasella perché memoria antifascista non si cancella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La memoria "è antifascista: sulla Resistenza si sono fondate la Repubblica e la Costituzione, per questo oggi alle 16:00 saremo in via Rasella a Roma per il flash mob 'Onore ai Gap, ora e sempre Resistenza' organizzato dall'Alleanza Verdi e Sinistra". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini di Sinistra civica ecologista, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli. "Le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, costituiscono un vergognoso tentativo di modificare la verità storica, di costruire un giudizio di equidistanza tra vittime e carnefici, tra chi ha combattuto il fascismo e chi è stato responsabile di uno degli episodi più bui della storia italiana come l'eccidio delle Fosse Ardeatine - spiegano -. Per questo oggi ci mobilitiamo per chiedere le dimissioni di La Russa e onorare la memoria di chi ha combattuto il nazifascismo anche a costo della propria vita. Ringraziamo l'Associazione nazionale partigiani italiani (Anpi) provinciale e l'Associazione nazionale famiglie italiane martiri (Anfim) per la loro adesione e invitiamo tutti i cittadini, le cittadine e le associazioni a partecipare", concludono.(Com)