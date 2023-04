Viabilità: per il potenziamento della A8 apre la nuova strada tra Lainate e Rho (Mi)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata oggi, la nuova via di collegamento tra la SP119, in corrispondenza dello svincolo di Lainate, e la SP101. Prende così forma l'infrastruttura di connessione fra la Strada Statale del Sempione, il nuovo svincolo autostradale della A8 in Direzione Varese-Como e i Comuni di Lainate, Rho e Arese. L'opera rientra tra le attività previste nell'ambito del progetto di Autostrade per l'Italia per il potenziamento della A8 Milano-Laghi e finalizzate al miglioramento della viabilità urbana e delle arterie di adduzione all'asset autostradale. La nuova via di collegamento, lunga 1,7 km e dotata di una carreggiata con una corsia per ciascun senso di marcia, produrrà un significativo decongestionamento della circolazione tra i comuni di Lainate e Rho, consentendo inoltre, a valle della realizzazione di un ribaltamento dello svincolo di Lainate, l'immissione in autostrada A8 Milano-Laghi. Tra i benefici apportati dall'apertura al traffico della nuova strada anche un alleggerimento del transito dei mezzi pesanti, che potranno evitare la circolazione attraverso i centri urbani di Rho e Lainate, avendo a disposizione un nuovo percorso progettato in coerenza con i più recenti standard di sicurezza stradale e direttamente collegato al casello autostradale. Tutte caratteristiche che, oltre a migliorare l'esperienza di viaggio, contribuiranno a mitigare la qualità dell'aria e a ridurre l'impatto acustico con benefici sulla qualità di vita dei centri urbani. (segue) (Com)