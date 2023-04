Viabilità: per il potenziamento della A8 apre la nuova strada tra Lainate e Rho (Mi) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento, realizzato nel pieno rispetto del cronoprogramma, ha previsto anche la realizzazione di nuove rotatorie, utili a garantire una maggiore fluidità dei transiti in corrispondenza di due snodi cruciali della viabilità provinciale: la prima comunicante con la SP101, nei pressi di Cascina Bruciata (Rho,) e la seconda a metà tracciato di collegamento con il territorio del comune di Lainate. "Siamo contenti di essere arrivati alla conclusione di questa importante opera che dovrebbe aiutare a smaltire il traffico pesante - commenta il Sindaco di Rho, Andrea Orlandi - Ora manca ancora una parte per completare il progetto, ovvero la pista ciclabile di collegamento tra Rho e Lainate: ci auguriamo che venga presto realizzata e ci impegniamo a lavorare in questa direzione". "Abbiamo voluto sottolineare l'importanza di questo momento anche pubblicamente – ha precisato il Sindaco di Lainate Andrea Tagliaferro – per ribadire quanto quest'opera sia indispensabile per le nostre comunità. Questa 'variante di via Rho-Lainate' è stata pensata per scaricare il traffico pesante (e non) dalla congestionata direttrice di collegamento dei due Comuni, consentendo a chi arriva da Rho di raggiungere più facilmente gli ingressi autostradali in direzione Milano, Varese-Como. L'auspicio è che in breve tempo la viabilità locale ne tragga beneficio. Come da cronoprogramma di Società Autostrade attendiamo nei prossimi mesi il completamento delle opere per Lainate, primo tra tutte il sottopasso di corso Europa". (segue) (Com)