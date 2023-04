Viabilità: per il potenziamento della A8 apre la nuova strada tra Lainate e Rho (Mi) (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo orgogliosi di consegnare al territorio questa nuova infrastruttura che migliorerà i collegamenti tra i centri cittadini e la qualità della vita delle comunità locali" ha dichiarato Luca Fontana, Direttore Ingegneria e realizzazione di Autostrade per l'Italia. "Una nuova conferma dell'importanza del dialogo con le istituzioni territoriali che ci ha consentito ancora una volta di rendere operativa una infrastruttura progettata coniugando le necessità di questo territorio con le competenze ingegneristiche e realizzative del Gruppo Aspi. Voglio a questo proposito ringraziare tutti i tecnici e le maestranze che hanno lavorato con impegno e dedizione per rendere transitabile il nuovo collegamento, in sicurezza e in linea con i tempi annunciati". (Com)