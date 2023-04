Vinitaly: presidente Municipio Roma VI, rappresenteremo Capitale a Verona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco, "con orgoglio" annuncia "che il Municipio VI delle Torri parteciperà al Vinitaly 2023, la più grande manifestazione dedicata al mondo del vino, una delle innumerevoli eccellenze italiane, martedì 4 e mercoledì 5 aprile". In una nota Franco spiega: "Ho sempre creduto nella vocazione agricola e culturale del nostro territorio, motivo per il quale avevo creato una specifica delega alle politiche agricole. Dopo la Via del vino a Torre Jacova, nell'ottobre scorso, ora il vino della nostra terra sbarca a Verona, in uno degli eventi mondiali più importanti. Il Municipio VI delle Torri avrà l'onore di rappresentare l'intera Capitale, visto che nessun altro municipio di Roma parteciperà. Per noi, che crediamo nei valori e nella tradizione, è motivo in più per portare alla conoscenza della Nazione e degli operatori internazionali le eccellenze presenti sui nostri territori. Il bello delle Torri non è circoscritto alla periferia: le Torri vanno oltre i confini della città di Roma. Andiamo a Verona. Martedì 4 e mercoledì 5 aprile, al Vinitaly 2023 di Verona, faremo apprezzare il nostro vino alle migliaia di frequentatori provenienti da tutto il mondo". (Rer)