Latina: due arresti per spaccio a Borgo Grappa

- Due uomini di 48 e 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Borgo Grappa di Latina con l'accusa di spaccio. Entrambi sono stati fermati insieme, a bordo di un furgone, nel corso di un ordinario controllo alla circolazione stradale. Sin da subito idue si sono mostrati particolarmente agitati e insofferenti nei confronti dei militari che, a quel punto, hanno sottoposto a perquisizione il veicolo. I due sono stati trovati in possesso di 16 panetti di hashish, ognuno da circa un chilo nascosti all’interno di un secchio per la spazzatura. E per questo sono stati dichiarati in stato di arresto.(Rer)