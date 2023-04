India: Gujarat, sicurezza rafforzata a Surat in vista del ricorso di Rahul Gandhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza è stata rafforzata a Surat, nel Gujarat, in vista dell’arrivo di Rahul Gandhi, esponente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, per presentare il ricorso alla Corte d’assise contro la sentenza di condanna per diffamazione pronunciata da un tribunale di grado inferiore. Gandhi è partito da Nuova Delhi in aereo, accompagnato dalla sorella Priyanka, segretaria generale del partito. Sono attesi anche i capi di governo dei tre Stati governati dal Congresso: Ashok Gehlot del Rajasthan, Bhupesh Baghel del Chhattisgarh e Sukhvinder Singh Sukhu dell’Himachal Pradesh. Gandhi, assistito dall’avvocato Kirit Panwala, chiederà anche la sospensione della pena fino alla conclusione della vicenda, sospensione concessa contestualmente al verdetto per 30 giorni. Commentando la decisione di ricorrere in appello, il portavoce del Partito del popolo indiano (Bjp), Shehzad Poonawalla, ha dichiarato che “sebbene in ritardo, il Congresso ha mostrato fiducia nel sistema giudiziario”. (segue) (Inn)