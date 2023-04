India: Gujarat, sicurezza rafforzata a Surat in vista del ricorso di Rahul Gandhi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il Bjp ha ironizzato sulla mancanza di tempestività dei difensori di Gandhi, che per effetto della condanna ha perso anche il suo seggio parlamentare. Il presidente del Congresso, Mallikarjun Kharge, invece, ha dichiarato che una squadra legale sta lavorando sul caso e che il partito è pronto ad affrontare la questione “politicamente e legalmente”. Il partito del primo ministro, Narendra Modi, inoltre ieri ha lanciato un nuovo attacco contro il partito di opposizione: su Twitter, col titolo “Congresso significa corruzione”, il Bjp ha pubblicato un video, definendolo il primo episodio dei “Congress files”, in cui ha accusato la forza politica avversaria di essere stata coinvolta nei due governi dell’ex premier Manmohan Singh in casi di corruzione per un valore di 4.800 miliardi di rupie. (segue) (Inn)