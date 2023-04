Romania: commissari Ue Schmit e Ferreira da oggi in vista per le politiche di coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in programma oggi a Bucarest, in Romania, un incontro tra il commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, la commissaria europea per la coesione e le riforme, Elisa Ferreira, e il premier romeno, Nicolae Ciuca. I due funzionari dell’Ue arrivano nel Paese per una visita di due giorni nell’ambito dei programmi della politica di coesione. Secondo quanto reso noto dalla rappresentanza della Commissione europea attraverso un comunicato stampa, Schmit e Ferreira parteciperanno all’evento dedicato al lancio di otto programmi nazionali di coesione e visiteranno poi alcuni progetti finanziati dall’Ue. Oltre al premier Ciuca, i due commissari europei incontreranno anche il ministro degli Investimenti, Marcel-Ioan Bolos, e il ministro del Lavoro, Marius-Constantin Budai. Successivamente, Schmit e Ferreira dialogheranno con alcuni stakeholder locali in occasione di un evento dal titolo "Il futuro della politica di coesione nella regione del Nord-Est". Tra i progetti della Romania che i commissari europei visiteranno ci sono quelli legati a un ospedale di Vaslui e a un centro per rifugiati ucraini a Iasi.(Rob)