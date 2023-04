Libia: fonti stampa, Onu lavora per evacuare mercenari e combattenti africani da giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Uniti puntano a iniziare il ritiro di mercenari e combattenti africani presenti in Libia all'inizio del prossimo giugno. Lo ha riferito il quotidiano emiratino "Al Bayan", spiegando che alcuni Paesi occidentali stanno cercando di persuadere i Paesi limitrofi alla Libia a far rientrare i loro cittadini armati attualmente presenti nell'ex Jamahiriya di Gheddafi. Il giornale parla di “importanti incentivi occidentali” per garantire il rimpatrio dei combattenti - in particolare sudanesi e ciadiani - in accordo con i governi dei Paesi di origine. (segue) (Lit)