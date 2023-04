Ruanda-Regno Unito: Onu "estremamente preoccupata" per il piano di rimpatrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr) afferma di essere ancora "estremamente preoccupato per l'impatto" dei piani del governo britannico di inviare alcuni migranti in Ruanda se arrivano nel Regno Unito attraverso rotte illegali. In un'intervista alla "Bbc", la portavoce Ravina Shamdasani ha dichiarato che le valutazioni fatte dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) hanno mostrato che il sistema di asilo in Ruanda "non è abbastanza solido". "Ci sono anche preoccupazioni per il rispetto del diritto alla libertà di riunione e alla libertà di espressione in Ruanda. Tali preoccupazioni rimangono ancora oggi", ha detto la portavoce. "Abbiamo molte prove di come questi piani (strutture di asilo off-shore) vadano male", ha aggiunto. La ministra dell'Interno britannica, Suella Braverman, ha insistito sul fatto che il Ruanda è un Paese sicuro per i migranti.(Res)