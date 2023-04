Libia: presidente Parlamento invita ad attuare rapidamente le leggi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario accelerare in Libia l'incontro del Comitato 6+6, formato da sei membri della Camera dei rappresentanti e altrettanti dell’Alto Consiglio di Stato, e completare le leggi elettorali per realizzare la volontà di 2,8 milioni elettori di andare alle elezioni presidenziali e parlamentari. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei rappresentanti con sede nell’est della Libia, Aguila Saleh, secondo quanto riferito dal portavoce del foro legislativo libico, Abdullah Blihaq. Il parlamento libico ha eletto, il 20 marzo scorso, i suoi rappresentanti nel comitato misto per la preparazione delle leggi elettorali. Da parte sua, l'Alto consiglio di Stato basato a Tripoli ha annunciato, il 29 marzo scorso, i nomi dei suoi rappresentanti all'interno del suddetto Comitato. (segue) (Lit)