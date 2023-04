Libia: presidente Parlamento invita ad attuare rapidamente le leggi elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 27 marzo, l'inviato delle Nazioni Uniti in Libia, Abdoulaye Bathily, aveva esortato il presidente del “Senato” libico con sede a Tripoli, Khaled al Mishri, a nominare al più presto i rappresentanti per il Comitato tecnico 6+6. Vale la pena ricordare, tuttavia, che un numero imprecisato di membri dell'Alto Consiglio di Stato aveva espresso nei giorni scorsi il proprio rifiuto a nominare ed esprimere un voto per i rappresentanti del Comitato misto. Lo hanno riferito i membri stessi in un comunicato, evidenziando la mancanza di una base costituzionale per il tredicesimo emendamento e le possibili divergenze che potrebbero scaturire, oltre a divisione e caos. Nella dichiarazione, i membri dell’Alto consiglio avevano ribadito il rifiuto soprattutto del punto A dell'articolo 30 del tredicesimo emendamento costituzionale, che prevede l'annullamento delle elezioni parlamentari, anche laddove abbiano successo, in caso di fallimento delle elezioni presidenziali. (Lit)