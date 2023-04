Amministrative: Damiano Coletta sarà il candidato del centrosinistra a Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex sindaco di Latina, Damiano Coletta, sarà il candidato del centrosinistra alle elezioni amministrative di Latina. Ieri si sono svolte le primarie nel capoluogo pontino e Coletta ha ottenuto un numero maggiore di consensi degli sfidanti Daniela Fiore e Filippo Cosignani. In un video messaggio pubblicato sui social network Coletta spiega: "Grazie a tutte le cittadine e cittadini che ancora una volta mi hanno dato fiducia. Un ringraziamento va anche a Daniela Fiore e Filippo Cosignani per il confronto di questi giorni. Da domani inizieremo a lavorare tutti insieme per una città sostenibile, competitiva e solidale. C'è un avversario che è sicuramente favorito in questo momento ma la partita è intrigante perché c'è una Latina che vuole continuare il cambiamento intrapreso nel 2016". L'amministrazione di Coletta è caduta prima della fine naturale della consiliatura a seguito di diversi ricorsi del centrodestra. (Rer)