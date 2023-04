Torino: morti due scialpinisti a causa di una valanga in Valle D'Aosta, erano due attivisti ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono Gabriele Del Carlo e Velio Coviello i due scialpinisti Torinesi morti sabato a causa di una valanga vicino al Cervino in Valle d'Aosta. L'allerta per il mancato rientro dei due è arrivata nella serata del 1 aprile e il ritrovamento dei corpi è avvenuto la mattina dopo. Gabriele Del Carlo, 39 anni, è stato membro dello staff dell'ex assessora alla Mobilità di Torino Maria Lapietra durante la giunta Appendino; mentre Velio Coviello, 38enne, era ricercatore dell'Irpi all'interno del Cnr. Sono state numerose le testimonianze di cordoglio diffuse sui social, in particolare per Del Carlo che, oltre al periodo di consulenza nella giunta Appendino, era un'attivista di spicco all'interno di Bike Pride. (Rpi)