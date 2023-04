Germania: sospette spie russe nell'ex filiale di Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospette spie di Mosca sarebbero tra i dipendenti di Gazprom Germania, già filiale del gruppo statale per l'energia russo Gazprom in territorio tedesco. È quanto rivela un'inchiesta dell'emittente radiotelevisiva “Wdr”. Poco dopo l'invasione russa dell'Ucraina, il governo del cancelliere Olaf Scholz affidò Gazprom Germania in amministrazione fiduciaria all'Agenzia federale per le reti (Bnetza), ridenominandola Securing Energy for Europe (Sefe). L'obiettivo era far fronte alla crisi dell'energia e alle sanzioni contro Mosca per la guerra che aveva mosso all'ex repubblica sovietica. A novembre dello scorso anno, Sefe venne nazionalizzata. Tuttavia, come ha ammesso la stessa società di importanza strategica per l'approvvigionamento di energia della Germania, i controlli di sicurezza sui dipendenti non sono stati effettuati. Tali verifiche non sono, infatti, consentite dal diritto del lavoro tedesco. Tuttavia, secondo quanto appreso da “Wdr”, diversi lavoratori dell'ex Gazprom Germania erano sospettati di essere agenti dei servizi segreti russi. Nel 2022, il personale sarebbe stato oggetto di controlli da parte dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania, anche perché i dipendenti avrebbero avuto accesso a documenti sull'approvvigionamento di energia del Paese classificati come riservati. I sospetti si concentrano su un responsabile della sicurezza e della protezione dei dati di Sefe, che secondo il Bfv avrebbe “ottimi contatti con il Cremlino”. (segue) (Geb)