Germania: sospette spie russe nell'ex filiale di Gazprom (2)

- L'azienda ha comunicato di non aver mai avuto ufficialmente alcuna informazione su possibili attività di servizi segreti collegate a questo lavoratore. La società ha aggiunto di aver “dato seguito a suggerimenti non ufficiali”, adottando “misure appropriate per proteggere le informazioni sensibili”. Inoltre, Sefe è “in stretto contatto con le autorità di sicurezza responsabili in merito a suggerimenti non ufficiali, anch'essi non confermati”. A sua volta, la Bnetza ha reso noto di non disporre di “indicazioni concrete” su possibili legami tra il personale di Sefe e i servizi segreti. Immediatamente dopo l'assunzione dell'amministrazione fiduciaria della società, l'ente ha nominato un rappresentante generale che ha assunto “tutte le funzioni aziendali centrali con una squadra di consulenti esterni”. Le “informazioni critiche” e le “decisioni importanti”, ha infine evidenziato la Bnetza, “non erano più responsabilità dei precedenti rappresentanti” dell'ex Gazprom Germania. (Geb)