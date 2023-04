Amministrative: Bonafoni (LcD), bene Coletta candidato sindaco centrosinistra a Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale della lista Civica D'Amato, Marta Bonafoni, rivolge le sue "congratulazioni a Damiano Coletta, che dopo le primarie di ieri è ancora una volta candidato sindaco di Latina". In una nota Bonafoni spiega: "Un'affermazione importante che, passando per le primarie come non era mai successo, acquisisce ancora più forza, all'interno di un quadro unitario. Il centrosinistra di Latina ha oggi un campo solido da cui ripartire, a cui poter aggiungere una coalizione larga, la più larga possibile come ha detto Damiano ieri sera. Ora avanti tutta per vincere le elezioni di maggio e non riconsegnare Latina al suo passato nero". (Com)