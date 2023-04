Energia: rapporto The European House–Ambrosetti, con la realizzazione di nuovi impianti di pompaggio si attiverebbero 31 miliardi nell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si è tenuta il 29 marzo a Roma, presso l'Hotel Nazionale, la presentazione del Rapporto "Il ruolo strategico dei pompaggi idroelettrici nella transizione energetica" - realizzato da The European House–Ambrosetti in collaborazione con Edison - con una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di importanti stakeholder del settore energetico, nello specifico, dell'idroelettrico e della relativa filiera estesa, del mondo accademico, giuridico, economico e istituzionale. Durante la tavola rotonda sono stati condivisi i principali risultati dello studio, con l'obiettivo di dimostrare la fondamentale importanza dei pompaggi idroelettrici per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione, mettendo in luce priorità e ambiti di intervento necessari a sostenerne gli investimenti. La decarbonizzazione è, infatti, sempre più al centro delle policy europee e si riflette nella revisione al rialzo dei target legati allo sviluppo di fonti di energia rinnovabili: il Piano REPowerEU ambisce a superare l'obiettivo del 40 per cento di fonti energetiche rinnovabili (Fer) sul consumo di energia finale fissato nel "Fit for 55", puntando a raggiungere il 45 per cento nel 2030. Tale percorso passa, pertanto, per una forte crescita delle fonti non programmabili, come solare ed eolico. In Italia dal 2019 al 2030 le Fer non programmabili sono previste aumentare significativamente (+85 GW a fronte di +1 GW Fer programmabili). In altre parole, in Italia la potenza addizionale da Fer al 2030 è rappresentata per il 99 per cento da fonti rinnovabili non programmabili. Coerentemente con lo sviluppo delle Fer, da qui al 2030 è prevista la progressiva dismissione di capacità di generazione termoelettrica, riducendo ulteriormente l'apporto di risorse programmabili. In particolare, l'Italia ha previsto un completo phase-out dalla generazione da carbone entro il 2025 (sono circa i 6 GW al 2023).