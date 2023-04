Energia: rapporto The European House–Ambrosetti, con la realizzazione di nuovi impianti di pompaggio si attiverebbero 31 miliardi nell'economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste due dinamiche, lette congiuntamente, accrescono l'importanza dei sistemi di accumulo, che sono in grado di garantire adeguatezza e sicurezza al sistema elettrico del Paese. All'interno dei sistemi di accumulo, i pompaggi idroelettrici rappresentano una risorsa strategica, grazie – in particolare - alla capacità di gestire una risorsa scarsa come l'acqua, ad una bassa dipendenza da materie prime critiche e alla presenza di una filiera industriale nel settore idroelettrico che vede l'Italia tra le prime a livello mondiale. In particolare, per favorire la penetrazione delle Fer, è prevista l'installazione di nuovi sistemi di accumulo per 15 GW entro il 2030. Il documento programmatico redatto da Terna e Snam nell'estate 2022 prevede che di questa capacità complessiva 8,9 GW siano legati a nuovi impianti utility-scale, in cui rientrano a pieno titolo i pompaggi idroelettrici. La realizzazione di nuovi impianti di pompaggio è, pertanto, una leva fondamentale per facilitare la penetrazione delle fonti di energia rinnovabile intermittenti, ma soprattutto genera ricadute economiche significative: nell'ipotesi di sviluppare metà della nuova capacità utility-scale con pompaggi idroelettrici (pari a +4,5 GW di potenza installata), l'investimento iniziale necessario per la realizzazione di nuovi impianti risulta pari a 10,5 miliardi di euro, in grado di attivare circa 31 miliardi di euro nella filiera economica dell'impiantistica e dei cantieri per questo tipo di infrastrutture, con un effetto moltiplicatore pari 2,96. (segue) (Com)