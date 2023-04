Energia: rapporto The European House–Ambrosetti, con la realizzazione di nuovi impianti di pompaggio si attiverebbero 31 miliardi nell'economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce delle caratteristiche distintive dei pompaggi idroelettrici per il sistema elettrico e delle ricadute positive per il Paese è quindi opportuno valorizzare appieno questa tecnologia, che ad oggi risente ancora di un'elevata incertezza sui ricavi attesi derivanti dalla realizzazione e gestione di nuovi impianti, in primis a causa della diminuzione del differenziale di prezzo tra ore di picco e fuori picco, che non consente di coprire i costi variabili. Muovendo da queste considerazioni, in Ue – e anche in Italia – è stato definito un nuovo modello di approvvigionamento e gestione degli accumuli che garantisca una maggiore certezza per il realizzatore di sistemi di accumulo senza, però, che ciò preveda spazio per ulteriori margini di ottimizzazione da parte del mercato. Per aprire un confronto costruttivo su questo aspetto, The European House – Ambrosetti ha quindi realizzato una valutazione di impatto di due possibili alternative per la regolazione di nuovi pompaggi idroelettrici in Italia: il modello "in parte a mercato" e il modello "Declinazione Dco 393 Arera", sviluppato sulla base delle previsioni del Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021. In particolare, emerge come il modello "in parte a mercato" garantisca una gestione più efficiente dell'impianto e allo stesso tempo impatti in misura minore sul consumatore finale. Ipotizzando, infatti, 30 anni di esercizio, il modello "in parte a mercato" comporta un esborso di 19,2 miliardi di Euro, rispetto ai 22,8 miliardi di Euro previsti nel modello "Declinazione Dco 393 Arera". Il risparmio economico per i consumatori è pari a 3,6 miliardi di euro. (segue) (Com)