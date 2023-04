Cina: inaugurato Padiglione Italia alla Fiera sulle tecnologie ambientali di Chengdu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato ufficialmente il Padiglione Italia alla 17ma edizione della Fiera internazionale sulle tecnologie ambientali (Cdepe) di Chengdu. Lo spazio espositivo, curato da Ice Agenzia e dal consolato generale d’Italia a Chongqing, con il supporto della Camera di commercio italiana in Cina, ospita nove aziende che rappresentano al meglio l’eccellenza italiana nei campi dell’efficienza energetica, delle "smart grid", delle energie rinnovabili e dell’economia circolare. Lo riferisce la Farnesina. In apertura della fiera, il console generale, Guido Bilancini, ha sottolineato che l'obiettivo primario della partecipazione italiana alla prestigiosa manifestazione è quello di stimolare ulteriormente il dialogo e le collaborazioni sino-italiane in settori di mutuo interesse quali quelli della protezione ambientale e delle tecnologie verdi. “L’Italia – ha detto – grazie alla elevata capacità innovativa e ai vantaggi competitivi delle proprie imprese in tutti i settori della 'green economy', rappresenta un partner ideale per il Sud-ovest della Cina, tra le regioni più dinamiche dell’intero Paese, per quel che riguarda lo sviluppo sostenibile”. (segue) (Com)