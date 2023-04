Cina: inaugurato Padiglione Italia alla Fiera sulle tecnologie ambientali di Chengdu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Padiglione Italia è stato visitato da una delegazione istituzionale composta da esponenti del governo del Sichuan, di associazioni di settore e del mondo imprenditoriale. In questa occasione, le aziende italiane espositrici hanno illustrato caratteristiche e punti di forza nei rispettivi ambiti operativi. Queste le aziende che hanno preso parte al "roadshow": Labiotest (trattamento dell’aria), Air Clean (trattamento dell’aria), Hydro Italia (trattamento di acque e fanghi industriali), Mega System (controllo e monitoraggio ambientale e dell’inquinamento), Sebigas Renewable Energy (progettazione, costruzione e gestione di impianti biogas e biometano), Mold River Cleaning (trattamento delle acque reflue), Compopack Ecopod (imballaggi eco-sostenibili), Systea (trattamento delle acque reflue), Rina Consulting (consulenza e ingegneria per progetti ambientali), Faam (celle, moduli e batterie eco-sostenibili). (Com)