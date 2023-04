Ucraina: Kuleba partecipa alla riunione ministeriale della Nato a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, parteciperà alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato che si terrà a Bruxelles domani e mercoledì. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del ministero degli Esteri di Kiev. Questa sarà la prima riunione della Commissione a livello dei ministri degli Esteri con la partecipazione dell'Ucraina dal 2017. Nell'ambito della riunione Kuleba terrà colloqui per discutere i preparativi per il vertice Nato di luglio a Vilnius. Il ministro degli Esteri ucraino parlerà anche della fornitura di armi, la produzione di munizioni, le sanzioni contro la Russia, la creazione di un tribunale speciale e gli aiuti umanitari all'Ucraina. Inoltre, Kuleba terrà incontri separati con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e con k'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. Sono inoltre previsti colloqui con il segretario di Stato degli Stati Uniti Anthony Blinken, nonché con i ministri degli Esteri britannico, James Cleverly, neozelandese, Nanaia Mahuta, Finlandia, Pekka Haavisto, della Spagna, Jose Manuel Albares, e del Giappone, Yoshimasa Hayashi. (Kiu)