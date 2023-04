Mar Cinese Meridionale: premier Malesia, pronti a negoziare con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia è pronta a negoziare con la Cina per risolvere la disputa territoriale nel Mar Cinese Meridionale, area nella quale transita ogni anno un traffico commerciale da 3 mila miliardi di dollari e della quale Pechino rivendica il controllo quasi esclusivo. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro Anwar Ibrahim, ripreso dall’agenzia di stampa statale “Bernama”. La questione, ha riferito Anwar, è stata sollevata durante un incontro che lo stesso premier malesiano ha avuto la scorsa settimana con il presidente cinese Xi Jinping, in particolare in relazione ai progetti di sfruttamento degli idrocarburi che la Malesia ha avviato nell’area. “Ho detto che un Paese come il nostro ha bisogno di risorse di petrolio e di gas, ma se la condizione è che ci siano dei negoziati, allora siamo pronti a negoziare”, ha spiegato il capo del governo di Kuala Lumpur. La Cina rivendica la propria sovranità su circa il 90 per cento del Mar Cinese Meridionale, una posizione che tuttavia è stata dichiarata illegittima nel 2016 da un tribunale di arbitrato internazionale de L’Aja. Tale sentenza non è mai stata accettata da Pechino.(Fim)