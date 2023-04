Sardegna: bando Hydrogen Valley, conclusa valutazione domande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione sostiene la transizione verde con progetti verso l’energia pulita, che non sacrificano il nostro territorio e salvaguardano l’ambiente, nel rispetto delle comunità locali e dell’intera Sardegna. Con il bando per le Hydrogen Valleys consentiamo alle aziende di effettuare investimenti diretti per l’innovazione tecnologica nel territorio regionale. La Sardegna, giorno dopo giorno, si conferma in prima linea sulla strada della transizione energetica”. Lo afferma il Presidente della Regione, Christian Solinas, commentando la pubblicazione della graduatoria del bando per la costituzione delle Hydrogen Valleys. L’avviso pubblico, finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, per la costituzione di Hydrogen Valleys, da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per un totale di 21 milioni, era stato pubblicato a gennaio, con scadenza a fine febbraio. L’assessorato dell’Industria in questi giorni ha concluso il procedimento di valutazione delle nove domande pervenute. Di queste, due sono risultate finanziabili per l’intero importo richiesto, una solo in parte e due attualmente non finanziabili. Le cinque proposte progettuali prevedono la produzione di idrogeno verde per uso industriale in processi produttivi e per il trasporto pubblico locale, con processi che comportino un basso rapporto tra diossido di carbonio emesso e idrogeno prodotto, al fine di conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. (segue) (Rsc)