Sardegna: bando Hydrogen Valley, conclusa valutazione domande (2)

- La produzione di idrogeno avverrà in aree industriali dismesse, prevalentemente nel sassarese e nel Sulcis, attraverso il loro recupero a fini produttivi con capacità minima di almeno 1 MW per impianto ammesso a finanziamento, e col duplice risultato di evitare nuovo utilizzo di suolo e di rivitalizzare aree già sede di impianti industriali e oggi non più in uso. Saranno finanziati, in ogni intervento ammesso, uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell’idrogeno; e uno o più impianti addizionali di produzione di energia elettrica asserviti agli elettrolizzatori, comprensivi di sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica. “Anche in Sardegna – afferma l’assessore dell’Industria, Anita Pili – la filiera dell'idrogeno sta diventando realtà con la conclusione dell’iter di valutazione del bando a valere sulla misura del Pnrr, che finanzierà tre progetti. Crediamo nell’idrogeno e vogliamo valorizzarlo come vettore nel sistema energetico, industriale e dei trasporti migliorando la competitività del territorio. La Regione Sardegna ha accolto a sfida dell'idrogeno sia per l’alta sostenibilità ambientale e quindi per i benefici che il nostro territorio potrà avere, per le nuove prospettive di crescita economica e di posti di lavoro che i progetti innovativi per il nostro tessuto socio economico potranno portare”. (Rsc)